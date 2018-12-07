شكرا لقرائتكم بالأسماء.. التعليم تشكل لجنة مركزية لمتابعة الانضباط المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - صدر قرار وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها، أن اللجنة برئاسة وكيل الأداء التعليمي أ.د. عيد بن محيا الحيسوني، وعضوية كل من:

د. محمد بن هندي الغامدي مدير عام الإشراف التربوي.

د. يحيى بن محمد الخبراني مدير عام التوجيه والإرشاد .

د. نجلاء بنت علي الخبتي مدير عام التقويم والقبول.

أ. نهاية بنت عبدالله الخنين مديرة عام الإشراف التربوي للبنات.

موضي بنت علي المقيطيب مديرة عام التوجيه والإرشاد للطالبات.

محمد بن عبدالرحمن الشهري مدير نظام نور.

حامد بن حمدان الغامدي مدير قنوات عين.

محمود بن عبدالله القويحص الإدارة العامة للتعليم الأهلي.

إبراهيم بن عبدالعزيز الجلعود الإدارة العامة للمتابعة.

نجم بن عبدالمحسن التويجري الأمانة العامة لإدارات التعليم.

أحمد بن فصال السبعي الإدارة العامة لتقنية المعلومات .

عبدالله بن مهدي القحطاني الإدارة العامة للإعلام التربوي .

منيرة بنت راضي الراضي الأمانة العامة لإدارات التعليم.

علي بن محمد الخبراني أمين ومقرر اللجنة.

وبحسب القرار فإن اللجنة تتابع مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم خلال أيام العام الدراسي عموما وبشكل خاص في الأسابيع المستهدفة.

ويكون ذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا عن طريق برنامج نور كما تقوم اللجنة بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات ومدى تحقيق الانضباط في المدارس التابعة لإدارات التعليم وفق المعايير المحددة لذلك.

وتستثمر اللجنة وسائل الإعلام المتاحة في توعية المجتمع بأهمية الانضباط وتعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين منسوبي التعليم كما تراجع اللجنة وضع الإدارات التعليمية والمدارس التي يوجد لديها قصور في تنفيذ ومتابعة إجراءات خطة الانضباط وتتخذ الإجراء المناسب معها.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية ويعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات تتعارض معه وعلى الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه كل فيما يخصه.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.