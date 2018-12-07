الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد و الرياح على منطقة تبوك و الشرقية.

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