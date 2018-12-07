الان تتابع أزمة قلبية تداهم مسؤولًا بتعليم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: تعرَّض مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر بن علي الشهري لأزمة قلبية مفاجئة، ونقلُ على الفور إلى مستشفى القوات المسلحة بالهدا. وبحسبَ الفحص الطبي المبدئي، تعرَّض الشهري لانسداد في شرايين القلب، وأجريت له جراحة قسطرة قلبية ودعامات علاجية له، ويرقد الآن في قسم العناية المُركَّزَة.

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