شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مرتكبي جريمة السطو على سيارة نقل في محافظة الرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ 1440/3/24هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية عن القبض على مرتكبيها، وتبيَّن أنهما مواطنين، أحدهما مطلوب في جريمة قتل.

وأشار إلى أنه تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة في منطقة صحراوية تبعد 170 كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما، مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة.