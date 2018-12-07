شكرا لقرائتكم خبر عن الوجه تُصدر أول جواز سفر سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

دشَّن مدير إدارة جوازات محافظة الوجه الرائد عبدالله بن علي الجدعاني، إصدار أول جواز سفر سعودي من إدارة جوازات الوجه، تنفيذاً للتوجيهات السامية التي تهدف إلى تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتسهيل جميع إجراءاتهم، ومن ذلك تخفيف أعباء السفر عن أهالي المحافظة من خلال إنهاء كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لمراجعة جوازات منطقة تبوك لإصدار جواز السفر أو تجديده.

وجرى استقبال طلب إصدار وتجديد الجواز وتنفيذه عن طريق جوازات المحافظة، ومن ثم طباعته مركزياً عن طريق جوازات منطقة تبوك، وتسليمه للمواطن بمحافظة الوجه عن طريق خدمة «واصل» خلال مدة أقصاها 48 ساعة.