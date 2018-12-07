شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة أم القرى يرعى البرنامج التدريبي لـ90 موظفاً وموظفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

رعى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لـ90 موظفاً وموظفة، والذي نظمته مساء اليوم (الخميس) إدارة التطوير الإداري بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الغربية، خلال الفترة من 3-28 من ربيع الأول 1440هـ، بحضور وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، ومدير مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور بندر بن سليم الواكد، وذلك في فندق الفور بوينتس بمخطط النسيم.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير إدارة التطوير الإداري وليد سمباوه بمدير الجامعة والحضور الكرام والمتدربين والمتدربات، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تتعلق بتهيئة وتطوير المستودعات، والرقابة على المواد، وعملية تخزينها، والتحقيق الإداري، علاوة على حقيبة الرقابة الإدارية، لافتاً أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة إدارة التطوير الإداري نحو تطوير الكوادر الإدارية وإكسابهم المزيد من المهارات في مجال أعمالهم الميدانية.

إثر ذلك، أُلقيت كلمة المتدربين التي ألقاها نيابة عنهم مدير إدارة المتابعة سعيد يماني، موضحاً أن لهذه البرامج التدريبية أثر إيجابي في رفع مستوى جودة أداء الموظف وإنتاجيته على المدى القريب والبعيد، وإثراء قدراته ومهاراته الإدارية وثقافته العلمية والمعرفية.

في الشأن ذاته، أوضح مدير مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور بندر بن سليم الواكد، أن المركز ممثلاً في المعهد لديه شراكة استراتيجية مع جامعة أم القرى في المجالات التدريبية والاستشارية، مشيداً بحرص جامعة أم القرى على رفع مستوى المهارات المعرفية لدى منسوبيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

بدورهُ ثمَّن وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو حرص واهتمام مدير الجامعة بتطوير الكفاءات البشرية والبيئة الإدارية على أحدث المهارات والممارسات المهنية، والتي يعود أثرها الإيجابي على البيئة البحثية والأكاديمية.

وقال: «إنه حرصاً للوصول لأعلى معدلات الأداء الوظيفي، تم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة في مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لـ90 متدرباً ومتدربة من منسوبي إدارات المتابعة، والمستودعات، ومراقبة المخزون، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، والارتقاء بجودة الأداء خلال الفترة القادمة، نتيجة ما اكتسبوه من مهارات خلال هذه البرامج.

وهنَّأ مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل المتدربين والمتدربات بمناسبة اجتيازهم البرنامج التدريبي، مثمناً الدعم الذي توليه الحكومة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية، مؤكداً حرصه على إقامة مثل هذه البرامج التدريبية لكافة الكوادر البشرية بالجامعة، ليعود أثرها الإيجابي على المخرجات البحثية والتعليمية والتطويرية، وذلك من أجل التكيف مع المستجدات الحديثة من أنظمة ولوائح وكذلك وسائل تقنية.

وأشار إلى أن تأهيل الكوادر البشرية من منسوبي ومنسوبات الجامعة من الموظفين والموظفات يأتي من أجل تهيئة كوادر وطنية تستطيع مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، لافتاً إلى أن التطوير الإداري يعتبر ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، متمنياً أن يعود أثر هذه البرامج التدريبية على جودة الأداء للارتقاء بالمخرجات الأكاديمية وفق احتياج سوق العمل.