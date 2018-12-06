تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. شرطة الرياض تعلن الإطاحة بمنفذي جريمة السطو بالرين

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية - بتوفيق الله تعالى - عن القبض على مرتكبيها، وتبين أنهما مواطنان، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
- والله الهادي إلى سواء السبيل-
تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. شرطة الرياض تعلن الإطاحة بمنفذي جريمة السطو بالرينعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-06
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية - بتوفيق الله تعالى - عن القبض على مرتكبيها، وتبين أنهما مواطنان، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
- والله الهادي إلى سواء السبيل-
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:59 PM
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية - بتوفيق الله تعالى - عن القبض على مرتكبيها، وتبين أنهما مواطنان، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
- والله الهادي إلى سواء السبيل-
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المصدر : الخليج 365
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