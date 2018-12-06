نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية فنلندا بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية فنلندا لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاوتيلاينين، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.