"العيسى" يوجّه ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا فقط، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1440-1441.
واستثنى الوزير العيسى برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.
جاء ذلك في برقية خطية مهمة وعاجلة اليوم لمديري الجامعات بناء على توصيات لجنة تطوير برامج إعداد المعلم حصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
وأكدت التعميم بعدم فتح القبول في أي برنامج من برامج إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قِبل وزارة التعليم، وكذلك وقف القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حاليًا بالجامعات، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة.
ودعت الوزارة إلى تصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
وكانت وزارة التعليم قررت إيقاف كل برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس بالجامعات السعودية، بشكل نهائي، سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كليات التربية أو أي كليات أخرى، بدءًا من العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، مع استثناء برامج رياض الأطفال والبدنية والفنية، وذلك انطلاقًا من الإطار العام لتجديد برامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة، والمعد من قِبل لجنة تطوير برامج إعداد المعلم المشكلة بالقرار الوزاري 73570 وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبناءً على القرار المتخذ في الاجتماع المنعقد، الخميس الموافق 24 ربيع الآخر 1439هـ، بمشاركة مديري الجامعات.
"العيسى" يوجّه ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العلياعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-12-06
وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا فقط، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1440-1441.
واستثنى الوزير العيسى برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.
جاء ذلك في برقية خطية مهمة وعاجلة اليوم لمديري الجامعات بناء على توصيات لجنة تطوير برامج إعداد المعلم حصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
وأكدت التعميم بعدم فتح القبول في أي برنامج من برامج إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قِبل وزارة التعليم، وكذلك وقف القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حاليًا بالجامعات، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة.
ودعت الوزارة إلى تصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
وكانت وزارة التعليم قررت إيقاف كل برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس بالجامعات السعودية، بشكل نهائي، سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كليات التربية أو أي كليات أخرى، بدءًا من العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، مع استثناء برامج رياض الأطفال والبدنية والفنية، وذلك انطلاقًا من الإطار العام لتجديد برامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة، والمعد من قِبل لجنة تطوير برامج إعداد المعلم المشكلة بالقرار الوزاري 73570 وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبناءً على القرار المتخذ في الاجتماع المنعقد، الخميس الموافق 24 ربيع الآخر 1439هـ، بمشاركة مديري الجامعات.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:32 PM
وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ببدء القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة في مستوى الدراسات العليا فقط، ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام المقبل 1440-1441.
واستثنى الوزير العيسى برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.
جاء ذلك في برقية خطية مهمة وعاجلة اليوم لمديري الجامعات بناء على توصيات لجنة تطوير برامج إعداد المعلم حصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
وأكدت التعميم بعدم فتح القبول في أي برنامج من برامج إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قِبل وزارة التعليم، وكذلك وقف القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حاليًا بالجامعات، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة.
ودعت الوزارة إلى تصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
وكانت وزارة التعليم قررت إيقاف كل برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس بالجامعات السعودية، بشكل نهائي، سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كليات التربية أو أي كليات أخرى، بدءًا من العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ، مع استثناء برامج رياض الأطفال والبدنية والفنية، وذلك انطلاقًا من الإطار العام لتجديد برامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة، والمعد من قِبل لجنة تطوير برامج إعداد المعلم المشكلة بالقرار الوزاري 73570 وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبناءً على القرار المتخذ في الاجتماع المنعقد، الخميس الموافق 24 ربيع الآخر 1439هـ، بمشاركة مديري الجامعات.
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المصدر : الخليج 365
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