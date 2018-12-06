أمير جازان لمجلس الشباب: أنتم حلقة الوصل بين الشباب والمسؤول

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شدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس الشباب، على الدور الكبير للمجلس، ومساهمته في إيصال صوت الشباب، وتبني مقترحاتهم وقضاياهم؛ مؤكداً دوره المحوري في كونه حلقة الوصل بين الشباب والمسؤول، وذلك خلال زيارته للجناح الخاص بمجلس شباب منطقة جازان، والذي يقيمه المجلس على هامش فعاليات مديرية الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وقد أسهم مجلس شباب جازان من خلال فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام 2018، في غرس ثقافة العطاء لدى الأفراد، وتنمية مهارات التطوع عبر إفادة شباب وشابات المنطقة، وتعريفهم بالمفاهيم المؤثرة في العمل التطوعي، بالإضافة إلى توفير الفرص والبيئة المناسبة للالتقاء بأصحاب النماذج المضيئة في مجال التطوع؛ وذلك عبر المحاضرات وورش العمل المتنوعة التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بجازان.
كما يستهدف المجلس تأهيل أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون فريق شباب جازان للتطوع، وتوعيتهم، وإكسابهم كافة الخبرات والقدرات التي تعينهم على الخدمة المجتمعية الفاعلة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وذلك في إطار دعم القطاع غير الربحي، ورفع مستوى الوعي بأهمية التطوع.
وتأتي مشاركة المجلس مؤكدة على الارتقاء بالدور الرئيس الذي يؤديه الشباب في مجال التطوع، وأهمية تحقيق التكامل بين الشباب وكافة الجهات المعنية، في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة.
أمير جازان لمجلس الشباب: أنتم حلقة الوصل بين الشباب والمسؤولفهد كاملي الخليج 365 2018-12-06
شدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس الشباب، على الدور الكبير للمجلس، ومساهمته في إيصال صوت الشباب، وتبني مقترحاتهم وقضاياهم؛ مؤكداً دوره المحوري في كونه حلقة الوصل بين الشباب والمسؤول، وذلك خلال زيارته للجناح الخاص بمجلس شباب منطقة جازان، والذي يقيمه المجلس على هامش فعاليات مديرية الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وقد أسهم مجلس شباب جازان من خلال فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام 2018، في غرس ثقافة العطاء لدى الأفراد، وتنمية مهارات التطوع عبر إفادة شباب وشابات المنطقة، وتعريفهم بالمفاهيم المؤثرة في العمل التطوعي، بالإضافة إلى توفير الفرص والبيئة المناسبة للالتقاء بأصحاب النماذج المضيئة في مجال التطوع؛ وذلك عبر المحاضرات وورش العمل المتنوعة التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بجازان.
كما يستهدف المجلس تأهيل أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون فريق شباب جازان للتطوع، وتوعيتهم، وإكسابهم كافة الخبرات والقدرات التي تعينهم على الخدمة المجتمعية الفاعلة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وذلك في إطار دعم القطاع غير الربحي، ورفع مستوى الوعي بأهمية التطوع.
وتأتي مشاركة المجلس مؤكدة على الارتقاء بالدور الرئيس الذي يؤديه الشباب في مجال التطوع، وأهمية تحقيق التكامل بين الشباب وكافة الجهات المعنية، في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:27 PM
المجلس يستهدف تأهيل 500 شاب وفتاة بخبرات الخدمة المجتمعية الفاعلة
شدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس الشباب، على الدور الكبير للمجلس، ومساهمته في إيصال صوت الشباب، وتبني مقترحاتهم وقضاياهم؛ مؤكداً دوره المحوري في كونه حلقة الوصل بين الشباب والمسؤول، وذلك خلال زيارته للجناح الخاص بمجلس شباب منطقة جازان، والذي يقيمه المجلس على هامش فعاليات مديرية الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وقد أسهم مجلس شباب جازان من خلال فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام 2018، في غرس ثقافة العطاء لدى الأفراد، وتنمية مهارات التطوع عبر إفادة شباب وشابات المنطقة، وتعريفهم بالمفاهيم المؤثرة في العمل التطوعي، بالإضافة إلى توفير الفرص والبيئة المناسبة للالتقاء بأصحاب النماذج المضيئة في مجال التطوع؛ وذلك عبر المحاضرات وورش العمل المتنوعة التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بجازان.
كما يستهدف المجلس تأهيل أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون فريق شباب جازان للتطوع، وتوعيتهم، وإكسابهم كافة الخبرات والقدرات التي تعينهم على الخدمة المجتمعية الفاعلة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وذلك في إطار دعم القطاع غير الربحي، ورفع مستوى الوعي بأهمية التطوع.
وتأتي مشاركة المجلس مؤكدة على الارتقاء بالدور الرئيس الذي يؤديه الشباب في مجال التطوع، وأهمية تحقيق التكامل بين الشباب وكافة الجهات المعنية، في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة.
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المصدر : الخليج 365
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