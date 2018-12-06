"الشمراني" يدشن مهرجان أبوعريش للتسوق والترفيه

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكداً على التخطيط للارتقاء بالمحافظة سياحيا

دشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني مهرجان أبوعريش للتسوق والترفيه، مساء اليوم، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والأعيان.

ويشتمل المهرجان على الألعاب الترفيهية والمائية، وخيمة للتسوق، و37 ركنا للأسر المنتجة، ومسرح للفعاليات، وحديقة الحيوانات، ومطاعم وبوفيهات.

وقال المحافظ: إن المهرجانات هي من أهم الوسائل المساهمة في رفع مستوى التعريف بالمحافظات، وتقديم الدعم للأسر المنتجة والمسوقة، والتي تعتبر فترة جيدة لها، مشيراً إلى أن محافظة أبوعريش تعد محورا سياحيا مهما بالمنطقة، وأنهم يعملون حالياً على خطط للارتقاء بها، والتي سيتم تطبيقها في القريب العاجل، واعدا الأهالي بإسعادهم.

يشار إلى أن أهالي أبوعريش قد شاركوا دولة الإمارات احتفالاتهم باليوم الوطني، من خلال استضافة عدد من الإماراتيين، وتقديم الفقرات المنوعة.