السعودية اليوم / إدارة "تعليم الجوف" تكرم الطالبات المتفوقات

سكاكا 28ربيع الأول 1440هـ الموافق 06ديسمبر 2018م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم ممثلة في إدارة توجيه وإرشاد الطالبات، الطالبات المتفوقات دراسياً للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، والحاصلات على 80% وما فوق في القدرات والقياس، والطالبات المشاركات في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، والطالبات المجتازات اختبار التسريع، على مسرح الإدارات التعليمية.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع أن الوطن اهتم بالمتميزين والمتميزات وبذل الكثير من السبل وذلل الصعوبات لتهيئة بيئة ملائمة وجاذبة، وقدم الدعم والرعاية لهم بهدف إيجاد جيل طموح ومتطلع للعلا، منوه أن هذا التكريم ما هو إلا تحفيز للاستزادة من العلم والمعرفة والاستمرارية بالتفوق، وإن النجاح والتفوق دليل على إدراك الطالبة لأولوياتها وقدراتها".من جانبها، بينت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد "بنات" صباح بنت هليل الفارس الأسباب التي تعين على تحقيق التفوق الدراسي والتحصيل العلمي منها الاهتمام والمشاركة في المعلومات وتحديد الأهداف، والحماس المستمر مع التخطيط الزمني لليوم الدراسي، وتطوير وتنمية الذات والقراءة ورفع معدل الثقافة وتغيير القناعات الخاطئة عن النفس والقدرات.وقدمت دولت المجالي والدة الطالبة المتفوقة ماويه الجدوع كلمة نيابة عن أمهات الطالبات المتفوقات، معبرة من خلالها عن تفعيل الأدوار المتميزة للمدرسة ومتابعة المعلمات لطالباتهن ومتطلعة لجميع المتفوقات مستقبل مبهر فهن الأمل الذي يرتكز عليه الوطن المعطاء وجل اهتمام الوطن بهذه الأجيال القادمة فهم دعامة التنمية والبناء والعلم.وفي كلمة الطالبات المتفوقات أشارت الطالبة رهف الشبيب إلى أهمية عدم التنازل عن القمة، فهو المكان الذي تستحقه كل طالبة اجتهدت وبذلت وبحثت عن المعلومة وانضبطت دراسياً .وتوالت الفقرات المتنوعة للحفل بداية من أوبريت "همم" قدمه طلاب روضة البراءة بسكاكا، بعدها طالبات مدرسة العاشرة الابتدائية بسكاكا أوبريت " ترحيبي،وقصيدة قدمتها الطالبة أزمان غازي الشراري، وقدمت طالبات هديب المتوسطة والثانوية أوبريت وملحمة وطنية"، والطالبة أفنان القحطاني في قصيدة عن "التفوق"، وأخيراَ قدمت طالبات مدرسة العاشرة الثانوية بسكاكا أوبريت التفوق.وفي الختام كرمت الشايع الطالبات.//انتهى//23:46ت م0312