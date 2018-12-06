السعودية | الأمير محمد بن عبدالرحمن يشرف حفل سفارة جمهورية فنلندا لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن عبدالرحمن يشرف حفل سفارة جمهورية فنلندا لدى المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:32 مساءً, 6 ديسمبر 2018 م
المناطق - واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم, حفل سفارة جمهورية فنلندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاوتيلاينين ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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