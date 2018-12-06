شكرا لقرائتكم صور.. القيادة بالقيم يختتم فعالياته بتأهيل أكثر من 60 متدرباً برعاية مسك الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اختتمت اليوم في قصر الثقافة بحي السفارات فعاليات برنامج “القيادة بالقيم”، أحد برامج “مسك القيم” التابعة لمركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، والتي تُقدم للشباب السعودي لتطويرهم مهنياً وقيمياً من خلال الإرشاد والتوجيه، وتنمية مهاراتهم الشخصية بالاعتماد على القيم ليكونوا قادةً للمستقبل.

تضمن البرنامج الذي أقيم في الفترة من 27 صفر إلى 28 ربيع الثاني للعام الحالي بمدينة الرياض، مجموعة من الورش التدريبية والجلسات الإرشادية في مجال القيم، وأتيحت خلاله الفرصة لـ 60 متدرباً لمرافقة مجموعة من قادة المؤسسات والشركات والاستفادة من وجوهم معهم أثناء ساعات العمل، والتعريف بدور القيم في تشكيل ثقافة بيئة العمل، والإسهام في تحفيز الروح المعنوية بشكل ينعكس على الأداء بشكل عام.

وخلال البرنامج مُنح الطلاب والطالبات المشاركون الفرصة لتجربة المناظرة في مجال القيم من خلال تدريبهم على أسس المناظرة والإفصاح والتحليل والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، وذلك بهدف اكتساب مهارات المناظرة وتوظيفها في غرس القيم التي تشمل ثقافة الحوار البنّاء والتعاون والتسامح والاحترام وتقبل الآخرين.

وشهد اليوم الختامي تقديم عرض مرئي يستعرض فعاليات البرنامج وأبرز مراحله، كما تم تكريم المرشدين والمقيّمين، وبدأت جلسة المناظرة على القيم التي عايشها المتدربون أثناء مرافقتهم للقادة، وبعدها أعلنت لجنة التحكيم النتائج، وتم تكريم الطلاب والطالبات والقادة والتقاط الصورة الجماعية.

وجرى تكريم الجهات المشاركة في إنجاح مراحل البرنامج وصنع القادة في بيئة العمل، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الهيئة العامة للثقافة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، معهد الإدارة العامة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، سابك، شركة علم، شركة الاتصالات السعودية “STC”، بنك الرياض، شركة الشرق الأوسط لحلول التغذية، شركة إيداك ميريو، ومدارس مسك.

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