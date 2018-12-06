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شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. شاهد استعدادات هيئة الرياضة لاستضافة سباق الفورمولا إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - استعدت الهيئة العامة للرياضة لاستضافة فعالية للفورمولا إي في منطقة الدرعية وذلك بتاريخ 13 لـ 16 ديسمبر بما يليق بسمعة المملكة العريية السعودية ومكانتها .
ويأتي ذلك بوجود الدعم من القيادة والكوادر الوطنية التي تعمل على قدم وساق لتنفيذ هذه الفعاليات وغيرها ، بالتعاون مع الشركات الخاصة خصوصا في موضوع الفورمولا إي .
وتعتبر المملكة العربية السعودية أول دولة تستضيف بطولة العالم للسباقات للفورمولا إي بالشرق الأوسط وأول سباق خلال افتتاحية هذا الموسم في العالم سيكون سباق الدرعية .
وقال نائب هيئة الرياضة لوسائل الإعلام إن استضافة بطولة الفورمولا إي يواكب توجه المملكة لرؤية 2030 وكون المسابقة تواكب توجهات الدولة في الرؤية فهذا عمل مكمل لجهود الدولة بشكل عام .
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