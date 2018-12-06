شكرا لقرائتكم سقوط مدعي العلاج بالحجامة وبحوزته حقنة مجهولة المصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تم ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل “الحجامة” بدون ترخيص وبحوزته حقن طبية مجهولة المصدر في القصيم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم إحالة الوافد، إلى النيابة العامة وذلك لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.

وناشدت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

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