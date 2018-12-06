شكرا لقرائتكم خبر السعودية تحتضن أكبر تجمع لهواة الصيد بالصقور في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كشف الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) عن تصدر المملكة قائمة دول العالم في أعداد هواة الصيد بالصقور فيها، حيث يشكلون النسبة الأكبر بين الهواة على مستوى العالم، مثمنا لنادي الصقور السعودي الدور الذي يقوم به لتوعية هواة الصيد بالصقور وتثقيفهم وجمع احتياجات الصقور تحت مظلة معرض الصيد والصقور السعودي.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للصقارين والمحافظة على الطيور الجارحة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد المنصوري، خلال زيارته اليوم لمعرض الصقور والصيد في الرياض: إن المملكة هي الأعلى بين دول العالم في عدد هواة الصيد بالصقور، وهي أكبر جامع لهم، وهناك حاجة ملحة لوجود مظلة تجمعهم وتقدم لهم كل ما يحتاجونه، وبلا شك معرض الصيد والصقور السعودي وفر لهم كل ما يحتاجونه من مستلزمات الصقور إلى العناية بمختلف جوانبها البيطرية وطرق حمايتها وغيرها، وتجاوز هذا إلى توعيتهم وتثقيفهم وإطلاعهم على مستجدات الصقور والأنظمة والقوانين وغيرها.

وأشاد بالتعاون المميز بين نادي الصقور السعودي ونادي صقاري الإمارات، والذي بدأ منذ تأسيس نادي الصقور السعودي، وهو امتداد للعلاقة التاريخية بين البلدي حكومة وشعبا، وسيتطور هذا التعاون في قادم الأيام ليمتد إلى تنظيم عمل الصقارين على مستوى الخليج.

وأكد في ختام جولته في المعرض على أن هواية الصيد بالصقور في دول الخليج ترتبط بشكل مباشر بالتراث العربي الأصيل، وليست مجرد رياضة كما هو الحال في بعض الدول، وبالتالي من الواجب علينا المحافظة على هذا الموروث ونقله للأجيال القادمة، مطالبا بوضع الأسس لحماية الصقور، وأن تتماشى مع النظام الحديث، وتكون على مستوى يرقى ببرامج حماية الطبيعة.