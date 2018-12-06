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محمد بن مسعود - الدمام - "لوفاغارو" كشفت عن قلق ينتاب السلطات نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الخميس) أن السلطات الفرنسية تخشى من قيام متظاهري "السترات الصفراء" بمحاولة انقلاب. ووفقاً لصحيفة "لوفاغارو"، فإن دعوات حركة "السترات الصفراء" للتوجه إلى مقر الرئاسة الفرنسية سببت قلقاً لدى الأليزيه. وأوضحت أن أجهزة الأمن الفرنسية حذرت السلطات من نشر حركة "السترات الصفراء" تهديدات بالقتل ودعوات لحمل السلاح. ونسبت "لوفاغارو" إلى مصدر في الحكومة الفرنسية قوله: "هذا انقلاب، هناك محاولة انقلاب". وأوضحت الصحيفة أن تعليمات صدرت لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع". واندلعت مظاهرات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود، لكن مطالب الحركة امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار.

الحكومة الفرنسية تتخوف من انقلاب "السترات الصفراء" عليها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06 نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الخميس) أن السلطات الفرنسية تخشى من قيام متظاهري "السترات الصفراء" بمحاولة انقلاب. ووفقاً لصحيفة "لوفاغارو"، فإن دعوات حركة "السترات الصفراء" للتوجه إلى مقر الرئاسة الفرنسية سببت قلقاً لدى الأليزيه. وأوضحت أن أجهزة الأمن الفرنسية حذرت السلطات من نشر حركة "السترات الصفراء" تهديدات بالقتل ودعوات لحمل السلاح. ونسبت "لوفاغارو" إلى مصدر في الحكومة الفرنسية قوله: "هذا انقلاب، هناك محاولة انقلاب". وأوضحت الصحيفة أن تعليمات صدرت لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع". واندلعت مظاهرات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود، لكن مطالب الحركة امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 11:08 PM "لوفاغارو" كشفت عن قلق ينتاب السلطات "لوفاغارو" كشفت عن قلق ينتاب السلطات نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الخميس) أن السلطات الفرنسية تخشى من قيام متظاهري "السترات الصفراء" بمحاولة انقلاب. ووفقاً لصحيفة "لوفاغارو"، فإن دعوات حركة "السترات الصفراء" للتوجه إلى مقر الرئاسة الفرنسية سببت قلقاً لدى الأليزيه. وأوضحت أن أجهزة الأمن الفرنسية حذرت السلطات من نشر حركة "السترات الصفراء" تهديدات بالقتل ودعوات لحمل السلاح. ونسبت "لوفاغارو" إلى مصدر في الحكومة الفرنسية قوله: "هذا انقلاب، هناك محاولة انقلاب". وأوضحت الصحيفة أن تعليمات صدرت لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع". واندلعت مظاهرات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضاً على قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود، لكن مطالب الحركة امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار.

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المصدر : الخليج 365