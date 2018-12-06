برعاية "الخليج 365".. انطلاق بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورة

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انطلقت مساء اليوم الخميس في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالإعاقة البصرية على مستوى المملكة والتي تستمر فعالياتها إلى مساء غد الجمعة، وذلك برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبرعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.
ويشارك في البطولة التي تنظمها جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" 6 فرق وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان. وجمعية شمعة أمل من نجران، على أن تلعب المباريات على مجموعتين.
وشهدت البطولة تنافساً كبيراً منذ انطلاقتها، وسط اهتمام كبير وحضور جماهيري مميز، وتعد لعبة كرة الهدف من أهم الألعاب لدى أغلب المكفوفين وتتميز بالتنافس الشريف وتعتمد على اللياقة البدنية، ودقة السمع، وقوة الرمي، وسرعة البديهة، فيما يتكون الفريق المشارك في هذه اللعبة من 6 لاعبين منهم 3 أساسيون ومثلهم على منصة البدلاء وهي معتمدة دولياً وفي الألعاب الأولمبية.
برعاية "الخليج 365".. انطلاق بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بالمدينة المنورةخالد الشاماني الخليج 365 2018-12-06
انطلقت مساء اليوم الخميس في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالإعاقة البصرية على مستوى المملكة والتي تستمر فعالياتها إلى مساء غد الجمعة، وذلك برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبرعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.
ويشارك في البطولة التي تنظمها جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" 6 فرق وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان. وجمعية شمعة أمل من نجران، على أن تلعب المباريات على مجموعتين.
وشهدت البطولة تنافساً كبيراً منذ انطلاقتها، وسط اهتمام كبير وحضور جماهيري مميز، وتعد لعبة كرة الهدف من أهم الألعاب لدى أغلب المكفوفين وتتميز بالتنافس الشريف وتعتمد على اللياقة البدنية، ودقة السمع، وقوة الرمي، وسرعة البديهة، فيما يتكون الفريق المشارك في هذه اللعبة من 6 لاعبين منهم 3 أساسيون ومثلهم على منصة البدلاء وهي معتمدة دولياً وفي الألعاب الأولمبية.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:12 PM
تحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز
انطلقت مساء اليوم الخميس في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة بطولة "رؤية" لكرة الهدف للمكفوفين في دورتها الأولى بين الجمعيات الخيرية المتخصصة بالإعاقة البصرية على مستوى المملكة والتي تستمر فعالياتها إلى مساء غد الجمعة، وذلك برعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبرعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.
ويشارك في البطولة التي تنظمها جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" 6 فرق وهي جمعية رؤية من المدينة المنورة، وجمعية كفيف من الرياض، وجمعية العوق البصري من القصيم، وجمعية إبصار من جدة، وجمعية الثريا من جازان. وجمعية شمعة أمل من نجران، على أن تلعب المباريات على مجموعتين.
وشهدت البطولة تنافساً كبيراً منذ انطلاقتها، وسط اهتمام كبير وحضور جماهيري مميز، وتعد لعبة كرة الهدف من أهم الألعاب لدى أغلب المكفوفين وتتميز بالتنافس الشريف وتعتمد على اللياقة البدنية، ودقة السمع، وقوة الرمي، وسرعة البديهة، فيما يتكون الفريق المشارك في هذه اللعبة من 6 لاعبين منهم 3 أساسيون ومثلهم على منصة البدلاء وهي معتمدة دولياً وفي الألعاب الأولمبية.
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المصدر : الخليج 365
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