كما انفردت "الخليج 365" .. "جارديم" يرفض "النصر"

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحف البرتغالية منذ قليل عن رفض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لعرض النصر لقبادة الفريق خلفاً للأوروغوياني كارينيو .

وكانت "الخليج 365" قد انفردت برفض المدرب للعرض نقلاً عن مصدر وثيق الصلة بالمدرب، كاشفا عن أن المدرب لم يتفق مع إدارة النصر إبان تواجده في الرياض .

ويتواجد للمدرب حالياً في موناكو لدراسة عدد من العروض الأوروبية التي تلقاها تمهيداً لاتخاذ قرار فيها .

وتنوي إدارة النصر إعادة التفاوض مع أسماء أخرى حصلت على موافقتها لتدريب الفريق .

الجدير بالذكر أنه ومن اللحظة الأولى لأنباء تفاوضات النصر مع جارديم، كانت "الخليج 365" قد أكدت صعوبة قدوم المدرب لرغبته في التدريب في أوروبا، إضافة لراتبه السنوي الكبير. .