- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع كما انفردت "الخليج 365" .. "جارديم" يرفض "النصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحف البرتغالية منذ قليل عن رفض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لعرض النصر لقبادة الفريق خلفاً للأوروغوياني كارينيو .
وكانت "الخليج 365" قد انفردت برفض المدرب للعرض نقلاً عن مصدر وثيق الصلة بالمدرب، كاشفا عن أن المدرب لم يتفق مع إدارة النصر إبان تواجده في الرياض .
ويتواجد للمدرب حالياً في موناكو لدراسة عدد من العروض الأوروبية التي تلقاها تمهيداً لاتخاذ قرار فيها .
وتنوي إدارة النصر إعادة التفاوض مع أسماء أخرى حصلت على موافقتها لتدريب الفريق .
الجدير بالذكر أنه ومن اللحظة الأولى لأنباء تفاوضات النصر مع جارديم، كانت "الخليج 365" قد أكدت صعوبة قدوم المدرب لرغبته في التدريب في أوروبا، إضافة لراتبه السنوي الكبير. .
كما انفردت "الخليج 365" .. "جارديم" يرفض "النصر"محمد السيّد الخليج 365 2018-12-06
أعلنت الصحف البرتغالية منذ قليل عن رفض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لعرض النصر لقبادة الفريق خلفاً للأوروغوياني كارينيو .
وكانت "الخليج 365" قد انفردت برفض المدرب للعرض نقلاً عن مصدر وثيق الصلة بالمدرب، كاشفا عن أن المدرب لم يتفق مع إدارة النصر إبان تواجده في الرياض .
ويتواجد للمدرب حالياً في موناكو لدراسة عدد من العروض الأوروبية التي تلقاها تمهيداً لاتخاذ قرار فيها .
وتنوي إدارة النصر إعادة التفاوض مع أسماء أخرى حصلت على موافقتها لتدريب الفريق .
الجدير بالذكر أنه ومن اللحظة الأولى لأنباء تفاوضات النصر مع جارديم، كانت "الخليج 365" قد أكدت صعوبة قدوم المدرب لرغبته في التدريب في أوروبا، إضافة لراتبه السنوي الكبير. .
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:53 PM
أعلنت الصحف البرتغالية منذ قليل عن رفض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لعرض النصر لقبادة الفريق خلفاً للأوروغوياني كارينيو .
وكانت "الخليج 365" قد انفردت برفض المدرب للعرض نقلاً عن مصدر وثيق الصلة بالمدرب، كاشفا عن أن المدرب لم يتفق مع إدارة النصر إبان تواجده في الرياض .
ويتواجد للمدرب حالياً في موناكو لدراسة عدد من العروض الأوروبية التي تلقاها تمهيداً لاتخاذ قرار فيها .
وتنوي إدارة النصر إعادة التفاوض مع أسماء أخرى حصلت على موافقتها لتدريب الفريق .
الجدير بالذكر أنه ومن اللحظة الأولى لأنباء تفاوضات النصر مع جارديم، كانت "الخليج 365" قد أكدت صعوبة قدوم المدرب لرغبته في التدريب في أوروبا، إضافة لراتبه السنوي الكبير. .
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، كما انفردت "الخليج 365" .. "جارديم" يرفض "النصر" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت "الخليج 365" .. "جارديم" يرفض "النصر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .