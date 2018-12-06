"السدحان" يشكر القيادة على الثقة الغالية بتعيينه نائباً للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع عبدالرحمن بن محمد السدحان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز.
وأكد "السدحان" على ما تلقاه الدارة من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة الذي جعل منها مؤسسة رائدة في مصاف المراكز العالمية المماثلة ومنارة ثقافية معرفية متفردة.
كما رفع "السدحان" الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الإدارة - يحفظه الله - على ما تحظى به الدارة من متابعة دقيقة ورعاية كريمة من لدن سموه.
"السدحان" يشكر القيادة على الثقة الغالية بتعيينه نائباً للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
رفع عبدالرحمن بن محمد السدحان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز.
وأكد "السدحان" على ما تلقاه الدارة من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة الذي جعل منها مؤسسة رائدة في مصاف المراكز العالمية المماثلة ومنارة ثقافية معرفية متفردة.
كما رفع "السدحان" الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الإدارة - يحفظه الله - على ما تحظى به الدارة من متابعة دقيقة ورعاية كريمة من لدن سموه.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:48 PM
رفع عبدالرحمن بن محمد السدحان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز.
وأكد "السدحان" على ما تلقاه الدارة من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة الذي جعل منها مؤسسة رائدة في مصاف المراكز العالمية المماثلة ومنارة ثقافية معرفية متفردة.
كما رفع "السدحان" الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الإدارة - يحفظه الله - على ما تحظى به الدارة من متابعة دقيقة ورعاية كريمة من لدن سموه.
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المصدر : الخليج 365
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