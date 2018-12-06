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انت الان تتابع حضر النجوم للمسانده فخذلوهم.. الاتحاد لازال ينزف وجماهيره تردد: آه يالجراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره ونجومه القدامى (محمد نور، أحمد جميل، محمد السويد وغيرهم ) ممن جاؤوا لمساندته أمام الفيصلي لكنه خسر مجدداً من الفيصلي 2/1 وجدد الجراح.
وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة قفز ( فخر سدير ) للمركز السابع برصيد 16نقطة، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط!
وفي التفاصيل، حاول الاتحاد بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكه مبكراً، لكن محاولات الثلاثي ( فهد المولد، اليكساندر بيزيتش وروماريو داسيلفا ) ومن خلفهم فيلانويفا، كانت سلبية.
ونتيجة لضياع الفرص الاتحادية، عاقبهم دييقو كالديرون لاعب الفيصلي عند الدقيقة 11 بهدف فريقه الأول بعد الاستفادة من ركلة زاوية أرسلها لويس غوستافو.
وباءت محاولات الاتحاديين بالفشل لتعديل النتيجة في ظل تصدي ملائكة لتسديدتي روماريو عند الدقيقتين (32,41)
مع مطلع الشوط الثاني وبذات سيناريو الهدف الأول لعنابي سدير ومن ركلة زاوية أيضاً استثمرها ايفور روسي عند الدقيقة 54 برأسية جميله داخل شباك حارس الاتحاد فواز القرني كهدف ثان للضيوف صعب من مهمة العودة للمباراة.
حفظ فهد المولد ماء الوجه للعميد، حينما قلص النتيجة عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) بهدف الاتحاد الوحيد.
حضر النجوم للمسانده فخذلوهم.. الاتحاد لازال ينزف وجماهيره تردد: آه يالجراحأحمد سرور الخليج 365 2018-12-06
خذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره ونجومه القدامى (محمد نور، أحمد جميل، محمد السويد وغيرهم ) ممن جاؤوا لمساندته أمام الفيصلي لكنه خسر مجدداً من الفيصلي 2/1 وجدد الجراح.
وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة قفز ( فخر سدير ) للمركز السابع برصيد 16نقطة، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط!
وفي التفاصيل، حاول الاتحاد بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكه مبكراً، لكن محاولات الثلاثي ( فهد المولد، اليكساندر بيزيتش وروماريو داسيلفا ) ومن خلفهم فيلانويفا، كانت سلبية.
ونتيجة لضياع الفرص الاتحادية، عاقبهم دييقو كالديرون لاعب الفيصلي عند الدقيقة 11 بهدف فريقه الأول بعد الاستفادة من ركلة زاوية أرسلها لويس غوستافو.
وباءت محاولات الاتحاديين بالفشل لتعديل النتيجة في ظل تصدي ملائكة لتسديدتي روماريو عند الدقيقتين (32,41)
مع مطلع الشوط الثاني وبذات سيناريو الهدف الأول لعنابي سدير ومن ركلة زاوية أيضاً استثمرها ايفور روسي عند الدقيقة 54 برأسية جميله داخل شباك حارس الاتحاد فواز القرني كهدف ثان للضيوف صعب من مهمة العودة للمباراة.
حفظ فهد المولد ماء الوجه للعميد، حينما قلص النتيجة عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) بهدف الاتحاد الوحيد.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
10:03 PM
في افتتاح الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
خذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جماهيره ونجومه القدامى (محمد نور، أحمد جميل، محمد السويد وغيرهم ) ممن جاؤوا لمساندته أمام الفيصلي لكنه خسر مجدداً من الفيصلي 2/1 وجدد الجراح.
وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة قفز ( فخر سدير ) للمركز السابع برصيد 16نقطة، فيما بقي الاتحاد متذيلاً قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط!
وفي التفاصيل، حاول الاتحاد بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكه مبكراً، لكن محاولات الثلاثي ( فهد المولد، اليكساندر بيزيتش وروماريو داسيلفا ) ومن خلفهم فيلانويفا، كانت سلبية.
ونتيجة لضياع الفرص الاتحادية، عاقبهم دييقو كالديرون لاعب الفيصلي عند الدقيقة 11 بهدف فريقه الأول بعد الاستفادة من ركلة زاوية أرسلها لويس غوستافو.
وباءت محاولات الاتحاديين بالفشل لتعديل النتيجة في ظل تصدي ملائكة لتسديدتي روماريو عند الدقيقتين (32,41)
مع مطلع الشوط الثاني وبذات سيناريو الهدف الأول لعنابي سدير ومن ركلة زاوية أيضاً استثمرها ايفور روسي عند الدقيقة 54 برأسية جميله داخل شباك حارس الاتحاد فواز القرني كهدف ثان للضيوف صعب من مهمة العودة للمباراة.
حفظ فهد المولد ماء الوجه للعميد، حينما قلص النتيجة عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (94) بهدف الاتحاد الوحيد.
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المصدر : الخليج 365
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