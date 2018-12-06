بالصور .. مشهد رائع للبساط الأخضر على أراضي وسهول تهامة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي" وثق اعتدال الطقس بعد الأمطار الأخيرة

كسا اللون الأخضر أراضي وسهول تهامة الباحة، إلى جانب اعتدال الطقس بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً، في إشارة لبدء موسم سياحي مميز خلال تلك الأيام والفترة المقبلة.

ووثقت عدسة المصوّر "رشود الحارثي"، عصر اليوم الخميس، امتداد البساط الأخضر على الأراضي المجاورة للطريق الواصل بين الحجرة وطريق الساحل، في منظر رباني جمالي.