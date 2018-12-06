بالصور .. مشهد رائع للبساط الأخضر على أراضي وسهول تهامة الباحة

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كسا اللون الأخضر أراضي وسهول تهامة الباحة، إلى جانب اعتدال الطقس بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً، في إشارة لبدء موسم سياحي مميز خلال تلك الأيام والفترة المقبلة.
ووثقت عدسة المصوّر "رشود الحارثي"، عصر اليوم الخميس، امتداد البساط الأخضر على الأراضي المجاورة للطريق الواصل بين الحجرة وطريق الساحل، في منظر رباني جمالي.
بالصور .. مشهد رائع للبساط الأخضر على أراضي وسهول تهامة الباحةسويد الحارثي الخليج 365 2018-12-06
كسا اللون الأخضر أراضي وسهول تهامة الباحة، إلى جانب اعتدال الطقس بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً، في إشارة لبدء موسم سياحي مميز خلال تلك الأيام والفترة المقبلة.
ووثقت عدسة المصوّر "رشود الحارثي"، عصر اليوم الخميس، امتداد البساط الأخضر على الأراضي المجاورة للطريق الواصل بين الحجرة وطريق الساحل، في منظر رباني جمالي.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
09:50 PM
"الحارثي" وثق اعتدال الطقس بعد الأمطار الأخيرة
كسا اللون الأخضر أراضي وسهول تهامة الباحة، إلى جانب اعتدال الطقس بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً، في إشارة لبدء موسم سياحي مميز خلال تلك الأيام والفترة المقبلة.
ووثقت عدسة المصوّر "رشود الحارثي"، عصر اليوم الخميس، امتداد البساط الأخضر على الأراضي المجاورة للطريق الواصل بين الحجرة وطريق الساحل، في منظر رباني جمالي.
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المصدر : الخليج 365
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