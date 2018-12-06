انت الان تتابع "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه. ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06 أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه. ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 09:49 PM أصدرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتورة تماضر الرماح، قرارًا بتكليف محسن دخيل القحطاني مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة مكة المكرمة للتنمية، اعتبارًا من تاريخه. ويعد "القحطاني" من الكفاءات الاجتماعية والقيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن "القحطاني" مساعدًا لمدير فرع "عمل مكة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .