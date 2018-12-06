السعودية اليوم / الصقار الألماني نيكولا يبيع صقره .. ويتبرع بقيمته للأعمال الخيرية

الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسبادر صقار ألماني مشارك في معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض ببيع صقره، ليتبرع بقيمته للأعمال الخيرية.جاء ذلك خلال مزاد الصقور، الذي أقيم مساء أمس في ثاني أيام المعرض، وشهد إقبالاً غفيراً، وسط تواجد ملاك الصقور من مختلف أنحاء العالم.وباع الصقار الألماني نيكولاس صقره الحر بمبلغ 7500 ريال، حيث شهد مزاد الصقور عرض نحو 7 صقور، وتفاوتت أرقام المزايدات بحسب نوع الصقر وعرضه وطوله ووزنه، وانتمائه، إذ وصلت المزايدات لمبلغ 20 ألف ريال، فيما بيعت 4 صقور بمبالغ 20 ألفاً، و 18500 ريال، و 7500 ريال و 6 آلاف ريال .وكان نادي الصقور، الجهة المنظمة للمعرض، قد حدد عدداً من الشروط والآليات للاشتراك في المزاد منها ، إشراف إدارة النادي والمعرض على البيع والشراء، وأن يكون التسليم والاستلام مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ودون أي مسؤولية على إدارة النادي والمعرض في عمليات البيع والشراء، وأن يكون تسجيل المشاركين في المزاد وعرض الصقور للبيع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي أو عند منصة التسجيل في المعرض، على أن يكون التسجيل إلزامياً للمشاركين بالهوية الوطنية أو جواز السفر، مع تسجيل معلومات كاملة عن الصقر، من حيث نوعه ووثيقة ملكيته وشهاداته الصحية، وأن يلتزم المشارك بإتمام عملية الشراء والبيع في حال إرساء المزايدة، ولا يحق له سحب أو رفض أي عملية شراء للصقور بعد الإرساء .// انتهى//21:26ت م0299