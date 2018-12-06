السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة الوجه

عام / أمطار على مراكز محافظة الوجه

تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار على مراكز محافظة الوجه شملت مركز المنجور والفارعه والهضبة بمركز بداء ومركز أبو القراز, كما شملت الأمطار هجرة الذييل التابعة لمركز النشيفة , وعلى مركز الكر والسديد وأبو راكه وخرباء والمارة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:09ت م

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تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار على مراكز محافظة الوجه شملت مركز المنجور والفارعه والهضبة بمركز بداء ومركز أبو القراز, كما شملت الأمطار هجرة الذييل التابعة لمركز النشيفة , وعلى مركز الكر والسديد وأبو راكه وخرباء والمارة .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:09ت م0294

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