شكرا لقرائتكم التحالف: إصدار 179 تصريحا بريا وبحريا خلال 72 ساعة باليمن.. وميليشيا الحوثي تتعنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم إصدار 179 تصريحا بريا وبحريا لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

وأضاف التحالف في بيان له مساء اليوم، أن ميناء الحديدة لا يزال خاليا من السفن بسبب تعمد ميليشيا الحوثي منع دخولها.

وأضاف أنه تم إصدار 11 تصريحا لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية متجهة لموانئ اليمن .

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.