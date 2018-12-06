شكرا لقرائتكم افتتاح أول صالة قفز ترامبولين للسيدات بالعالم في #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدعم من الهيئة العامة للترفيه، سيتم افتتاح أول صالة قفز ترامبولين مخصصة للسيدات في العالم في منطقة الروضة في مدينة الرياض في 13 ديسمبر الجاري لتكون بذلك إحدى الوجهات الترفيهية الجديدة والمميزة في المملكة، والتي تأتي استجابةً للإقبال الشديد على إنشاء وجهات رياضية مبتكرة في العاصمة.

وتوفر الصالة الجديدة التي تم تطويرها من قبل شركة باونس الشرق الأوسط أحدث أجهزة الترامبولين في العالم، بالإضافة إلى مضمار “إكس بارك” الخاص بالتحديات الرياضية والذي يقدم فرصة للسيدات للتنافس فوق ملعب رياضي ذي تصميم يتميز بطراز مبتكر بجميع أركانه وعقباته، ويقدم مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية الترفيهية.

وستقدم صالة “باونس الروضة” للسيدات نوعاً جديداً من المغامرات المشوقة والمفعمة بالطاقة، بالإضافة إلى مساحة جديدة خاصة بهن لأداء التمارين الرياضية والتي تناسب جميع الأعمار. وسيشرف طاقم عمل مؤلف بالكامل من السيدات والمرشدات المحترفات والمتخصصات في رياضة القفز على الصالة الجديدة ليقدمن النصح والإرشاد للمشارِكات في تحديات القفز.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الشرقي، المدير التنفيذي لتطوير القطاع بالهيئة العامة للترفيه، على ضرورة الابتكار والتنوع في تقديم المشاريع الترفيهية قائلاً: “يتمثل دورنا في بناء وتطوير قطاع ترفيه متميز ومستدام، وتشكل المشاريع التي تقدم خيارات ترفيهية متنوعة مثل صالة باونس خطوة جديدة ومهمة والتي تعد واحدة من مجموعة مشاريع يتم العمل على إنشائها حالياً في المملكة“.

وأضاف الشرقي: “يتميز المشروع الجديد بتعزيزه لفكرة الترفيه بطريقة صحية ورياضية بنفس الوقت، ويوفر المزيد من الخيارات الآمنة والممتعة للسيدات في العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المشاريع تزيد من فرص عمل السيدات السعوديات، واللواتي يمكن أن يستمتعن بالعمل في مثل هذه البيئة المرحة والتي توفر لهن خصوصية تامة“.

وتشير الدراسات التي أجراها العاملون في وكالة ناسا الأمريكية للفضاء بأن رياضة القفز أو الارتداد تعد من أكثر أشكال التمارين الرياضية كفاءة وفعالية. فالارتداد على الترامبولين يعد تمريناً منخفض التأثير أو الخطورة على الجسم مع العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تعزيز تناسق الجهاز العضلي لجسم الإنسان وزيادة اللياقة البدنية والإحساس بالتوازن.

وفي حديثها عن إطلاق باونس في المملكة العربية السعودية، قالت مشاعل عطية، الشريك الإداري لصالات باونس في المملكة: “نحن سعداء بجلب هذه التجربة الأولى من نوعها في العالم للسيدات في العاصمة الرياض، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بالجميع عندما نفتح أبوابنا للجمهور في 13 ديسمبر“.

تقع صالة باونس الجديدة في منطقة الروضة، على طريق خريص الذي يصل بين شرق وغرب مدينة الرياض، وتمتد الصالة على مساحة 3500 متر مربع. وتضم صالة باونس الجديدة أكثر من 80 ترامبولين متصلة، ومنطقة “سلام دانك” الخاصة بكرة السلة ومنطقة للقفز الحر وأخرى للعبة “الدودج بول”، إلى جانب الكيس الهوائي وتحديات “إكس بارك” الشهيرة، ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للسيدات فقط.

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