شكرا لقرائتكم الفالح: نريد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن السيناريو الرئيسي هو خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه لا نزال نريد من روسيا خفض إنتاج النفط بأكبر قدر ممكن، موضحا أنه لا قرار حتى الآن بشأن النفط.

وتابع أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج في أوبك، آملًا بالاتفاق على شيء بنهاية يوم غد الجمعة.

وتابع الفالح: “وإذا لم يكن الجميع مستعدين الآن فسوف ننتظرهم.. ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية”.

وأضاف وزير الطاقة: لا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط، ومن المهم مشاركة كافة المنتجين من خارج أوبك بأي اتفاق لخفض الإنتاج.

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