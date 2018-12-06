شكرا لقرائتكم جريمة مروعة.. شاب ينحر شقيقته بعد خنقها بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ذبح شاب شقيقته في بر السالمي في دولة الكويت، وقام بتسليم نفسه لرجال المباحث، إذ اعترف بجريمته ليحل لغزها بعد أيام على اكتشاف الجثة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تبين أن شقيق الفتاة (يبلغ من العمر 20 عامًا) قد أقدم على قتل شقيقته وهي كويتية (تبلغ من العمر 24 عامًا).

وأوضحت أيضًا أن خلافات عائلية وراء مقتل الفتاة، ووجود آثار لكدمات على جسدها نتيجة ضربها.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الفتاة تعرضت للضرب المبرح بآلة حادة، والطعن في مختلف أنحاء جسمها، قبل أن يتم خنقها بحبل بلاستيكي، ثم نحرها، فضلًا عن وجود آثار عنف على وجهها، وذلك بعد استدراجها إلى بر السالمي.

يذكر أن أحد رواد البر قد عثر على الجثة، يوم الإثنين، وعليها آثار التعذيب، قبل أن يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.

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