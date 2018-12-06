الان تتابع ضبط وافد يدعي العلاج بالحجامة و بحوزته حقن مجهولة المصدر في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تمكنت وزارة الصحة،بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل “الحجامة” بدون ترخيص وبحوزته حقن طبية مجهولة المصدر في القصيم وإحالته إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937

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