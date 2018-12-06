الان تتابع السدحان يشكر القيادة على تعيينه نائبا لأمين عام دارة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبدالرحمن بن محمد السدحان، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، مؤكدا ما تلقاه الدارة من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة الذي جعل منها مؤسسة رائدة في مصاف المراكز العالمية المماثلة ومنارة ثقافية معرفية متفردة.

كما رفع السدحان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزيرالدفاع نائب رئيس مجلس الإدارة – يحفظه الله – على ما تحظى به الدارة من متابعة دقيقة ورعاية كريمة من لدن سموه.

وأشار نائب الأمين العام للدارة إلى أن هذه الثقة وسام شرف وتكليف لمواصلة عمله في خدمة الوطن من خلال توثيق تاريخه المشرق ومن موقع الدارة الكبير في الأوساط العربية والعالمية في ظل إدارة ومتابعة معالي أمينها العام الدكتور فهد بن عبدالله السماري شاكرا ومقدرا كل الجهود المبذولة لتطوير العمل في الدارة ومراكزها العلمية التابعة لها ودعمها بكل ما ينجح أعمالها ومشروعاتها.