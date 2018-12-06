شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد يدَّعي العلاج بالطب البديل في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية في القصيم، وافداً يدَّعي العلاج بالطب البديل «الحجامة» بدون ترخيص. ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية في القصيم، وافداً يدَّعي العلاج بالطب البديل «الحجامة» بدون ترخيص. وأوضحت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، أنه ضُبط بحوزته حقن طبية مجهولة المصدر، وجرى إحالته إلى النيابة العامة، مناشدة الجميع الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم (937).



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