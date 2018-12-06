شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: ندوة «جهود الحرمين» تُجسِّد عناية القيادة بعلوم القرآن والسُنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لموافقته الكريمة على إقامة ندوة «جهود الحرمين الشريفين في نشر العلم الشرعي»، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح أن الندوة تجسد عناية واهتمام الملك سلمان بالحرمين الشريفين، ودور الحرمين في الجانب العلمي في مختلف مجالات العلوم وبخاصة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة العلم، كما يعكس اهتمام وعناية ولاة الأمر بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن ذلك يأتي من منطلق دور الرئاسة في تحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، حيث تهدف الندوة إلى بيان أثر الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين لنشر العلوم الشرعية في إثراء الحركة العلمية، وجهود المملكة في نشر العلم والعناية بالمسجد النبوي، وبيان دور الحرمين الشريفين في تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم.

وفي الختام، رفع الرئيس العام من الشكر أعطره ومن الدعاء أوفره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يلقاه الوطن والمواطن وأبناء الأمة الإسلامية من رعاية واهتمام، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين على هذه الهمة السامقة والعطاءات المترامية في كل شأن من شؤون البلاد والإنجازات العظيمة في كل اتجاه، خاصة في الحرمين الشريفين ومشروعاتهما، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصديهما، وأن يحفظ على هذه البلاد قادتها وأمنها ويديم عليها نعمته ورعايته وتأييده إنه سميع مجيب.

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر والتقدير لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة الأمير فيصل بن سلمان، على إقامة الندوة.