شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ خميس مشيط يوجه بإنهاء توسعة كوبري الخطوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وقف محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، اليوم (الخميس)، على مشروع توسعة كوبري الخطوط السعوية الجاري تنفيذه، وذلك لفك الاختناق والزحام المروري الكبير، حيث تفقد سير العمل، ووجّه مقاول المشروع بسرعة إنجازه وإنهائه خلال الأسبوعين القادمين.

يذكر أنه رافق محافظ خميس مشيط مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة، ومدير المشاريع في بلدية المحافظة المهندس خالد الجميح.