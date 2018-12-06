شكرا لقرائتكم خبر التجارة تشهر بمواطن تستر على وافد وامرأتين ومكنهم من تنظيم الحفلات والمناسبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن وثلاثة وافدين (رجل وامرأتين) من جنسية أفريقية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافدين الثلاثة من العمل لحسابهم الخاص في نشاط تنظيم الحفلات والمناسبات بمدينة الجوف من خلال استغلال منشأتين تجاريتين مسجلتين باسم شقيقة المواطن المتستر ومنح الوافد المتستر عليه والمدانتين، إحداهما زوجته، صلاحيات إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف فيها تصرف المالك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا فرض غرامة مالية على المتستر والمتستر عليهم قدرها مئتا ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر ولمدة أربعة أشهر للوافد المتستر عليه المسؤول عن أعمال المنشأة ومدة ثلاثة أشهر للمرأتين، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المواطنة صاحبة المنشأة من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري لمنشأة تزاول نشاط إدارة وتنظيم الحفلات والمناسبات بمدينة الجوف، وبمباشرة القضية تم الكشف عن تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة المسجلة باسم شقيقة المواطن، كما أظهرت نتائج التحقيقات استعانة الوافد بالمرأتين في تسيير أعمال المؤسسة وصرف وإيداع وتحويل الإيرادات الناتجة عن أنشطتها داخل وخارج المملكة.

وضبطت "التجارة" أدلة ومستندات تثبت تنفيذ تعاملات مالية بمبالغ كبيرة للمتستر عليهم مع مؤسسات وأفراد، وبإقرار المدان الأول بتمكين المدانين الثلاثة من العمل لحسابهم الخاص والاستثمار في نشاط لا يجوز لهم الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهم إلى القضاء وبناء عليه أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري.