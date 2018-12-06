الان تتابع أول مزاد للهجن.. ينطلق غداً في معرض الصيد والصقور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - مخلد العتيبي:

ينطلق غداً مزاد الهجن الأول تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وذلك ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي.

ويهدف المزاد لدعم المنتجين من ملاك الهجن، وتمكين الملاك والمضمرين من اقتناء السلالات النادرة من المطايا.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمزاد بأن انطلاق المزاد سيكون في تمام الساعة ٤ عصراً يسبقها بساعة استقبال الراغبين في المشاركة بموقع المزاد في مقر معرض الصقور حيث تم تشكيل فرق عمل لاستقبال المشاركين في المزاد وتسهيل جميع الإمكانيات لخدمتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع الهجن المشاركة تم استقبال مشاركاتها عبر موقع المزاد الإلكتروني وتم إعلان جميع بيانات الهجن المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لحساب الاتحاد السعودي للهجن بمشاركة خليجية من دولة الإمارات الشقيقة ممثلة في مركز الإمارات الذكي للهجن.

وتأتي مشاركة اتحاد الهجن في معرض الصقور والصيد السعودي من خلال جناح مصاحب يجمع المُلاك من جميع دول الخليج بالإضافة إلى معرض للصور احتوى على أبرز أحداث مهرجان ولي العهد للهجن، ومزاد يشارك فيه العشرات من الملاك المنتجين، يأتي في مقدمتهم مركز الإمارات الذكي للهجن.

الجدير بالذكر أن مشاركة الاتحاد السعودي للهجن في معرض الصقور والصيد السعودي تهدف لتعزيز الموروث الشعبي والمحافظة على سلالات الهجن النادرة.