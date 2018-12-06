الان تتابع التحالف: إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن،تركي المالكي أن التحالف أصدر 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

و بين أن ميناء الحديدة لا يزال خال من السفن منذ أسبوع و 5 سفن تنتطر الدخول منذ شهر.

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .