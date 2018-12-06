شكرا لقرائتكم خبر المنصة الوطنية الرقمية تقدم 21 حلا لمراكز مراقبة السموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بوزارة الصحة تعد من المراكز التخصصية الرائدة والمتميزة من حيث طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها، إضافة إلى تنوع القطاعات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، لافتا إلى أن وجود مثل هذه المراكز التخصصية يسهم في رفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم كافة، كذلك يحدد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء.

وقال إن أهمية هذه المراكز تتجلى في إسهامها وبشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دوليا، مشيرا إلى أن منصة «أوتار» الرقمية تقدم 21 حلا الكترونيا متكاملا وموحدا لهذه المراكز، موثقة بذلك جميع إجراءات عملها بدءا من إنشاء الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ومرورا بالإجراءات التحليلية والاستشارية كافة، وانتهاء بإصدار التقارير الالكترونية.

وأشار خلال رعايته لحفل تفعيل منصة «أوتار» في الرياض أمس إلى أن التحول الرقمي الكامل أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في الأداء، سواء كان في تحسين إمكانية الوصول لخدمات هذه المراكز من جميع المستفيدين أو تسهيل تفعيل خدمات المختبرات المتنقلة التابعة لمراكز مراقبة السموم والمساهمة في نجاح عدد من المشاريع الوطنية، كما أسهم أيضا في تسريع دورة أداء أعمال المراكز بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى إلى إعلان منصة «أوتار» كأفضل منصة رقمية مبتكرة في المملكة في فئة الصحة والرفاهية لعام 2018 من قبل مكتب مشاريع القمة العالمية بالنمسا، كما ترشح للمنافسة مع برامج مقدمة من 100 دولة على مستوى العالم، مقدما شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي.

عن منصة أوتار:

تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات بشكل سري وآمن

تستخدم تقنيات التعريف بالموجات القصيرة لترددات الراديو (RFID)

التحقق من هوية المستخدمين عبر مركز المعلومات الوطني باستخدام البصمات الرقمية

سهولة الوصول الشامل والسريع لجميع معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل

تحديد أسباب الوفيات الجنائية والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة

تقليل الأخطاء البشرية وتسريع زمن الاستجابة، وربط المختبرات المتنقلة بقاعدة البيانات

توفير سنوي قدره 18 مليون ريال بسبب الاستخدام الأفضل للموارد وخفض الهدر المالي