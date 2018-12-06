شكرا لقرائتكم خبر استطلاع آراء سكان جدة حول تطوير بحيرتي الأربعين والشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

طرحت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الالكتروني وعلى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استبيانا تستطلع فيه آراء ومقترحات السكان حيال تطوير بحيرتي الأربعين والشباب، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.

ويأتي الاستطلاع الذي يستمر حتى الأحد المقبل كخطوة أولى نحو إشراك المجتمع المدني في تصميم المرافق والحدائق وتحسين الفضاءات العامة، كما يتزامن مع ذلك إجراء الاستبيان ميدانيا في الموقعين المستهدفين ينفذه مجموعة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز.

ودعت الأمانة السكان والزائرين إلى سرعة المشاركة في الاستطلاع خلال الفترة المحددة، والمبادرة بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية للبحيرتين لتحويلهما إلى مشاريع على أرض الواقع، بما يسهم في معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري، حيث يقيس الاستبيان عددا من العناصر ذات العلاقة بانطباعات الزائرين تجاه تطوير بحيرة الأربعين، من حيث الإيجابيات والسلبيات القائمة والرؤى والتطلعات المستقبلية ودوافع الزيارة وغير ذلك من الآراء التي ستكون أساسا في وضع التصورات والتصاميم النهائية.