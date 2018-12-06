شكرا لقرائتكم خبر ضبط استراحة تستخدم لإصلاح المعدات الثقيلة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أغلقت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض استراحة تستخدم كورشة لإصلاح المعدات الثقيلة، وتم حجز خمس سيارات باعة جائلين مخالفين، ومعالجة هبوط وحفر في عدد من المواقع، وذلك ضمن حملة إزالة التلوث البصري في أحياء شرق الرياض.

وعلى نطاق بلدية الشفاء جرت مصادرة عدد من عربات وبسطات الخضراوات والفاكهة لباعة جائلين داخل نطاقها الإشرافي، حيث سلمت للجمعيات الخيرية.

وفي البطحاء أزالت فرق البلدية تعديات على مواقف أمام مبان تجارية وسكنية في 2471 موقعا تابعا لإشراف البلدية.

ومن خلال 67 زيارة لفرق بلدية نمار ضمن حملاتها الرقابية على الأسواق المركزية جرى إغلاق 23 محلا مخالفا، واستبعاد 42 من العمالة المخالفة، وتنوعت المخالفات بين التخزين في الارتدادات وسوء النظافة وعمال لا يحملون شهادات صحية، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.