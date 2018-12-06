شكرا لقرائتكم خبر توجيه بإعادة الكهرباء لأحياء بقعاء السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ حائل وجه أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، شركة الكهرباء بالمنطقة والجهات المختصة بتكثيف الجهود والعمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطعت عنها خدمات الكهرباء بمحافظة بقعاء بالمنطقة، جراء سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المحافظة، سائلا الله للجميع السلامة، مؤكدا وقوفه مع المواطنين كافة.



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