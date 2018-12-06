وفد من "سابك" يزور تراث شقراء.. و"البواردي": المحافظة وجهة السياح

محمد بن مسعود - الدمام - ١٢٠ موظفًا وموظفة زاروا قصر السبيعي التاريخي.. وتجوّلوا في سوق حليوة

تصوير علي دهل: قام وفد يضم ١٢٠ موظفًا وموظفة من شركة "سابك" من جنسيات متنوعة، بزيارة أشهر معالم البلدة التاريخية بمحافظة شقراء، وكان في استقبالهم: مدير مكتب السياحة في شقراء ثاقب الثاقب، وعدد من المهتمين بالسياحة والآثار.

وبدأ الوفد جولته بالمرور بقصر السبيعي التاريخي والوقوف بفنائه الخارجي، واستمع الوفد لشرح مفصَّل عن القصر وتاريخه من مدير مكتب السياحة بالمحافظة ثاقب الثاقب، الذي ذكر أن القصر بُني في عام 1327هـ، ويتكون من 32 غرفة ويحتوي على مقتنيات تاريخية قديمة.

وقال الثاقب: كان القصر مقرًّا لبيت المال في عهد الملك المؤسس، ومقرًّا رسميًّا في تلك الفترة التاريخية لاستقبال الملك عبد العزيز –رحمه الله– أثناء مروره بشقراء أو عند ذهابه للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج، وكان البيت موقعًا لتجهيز الجيوش التي تمرُّ بشقراء أثناء مرحلة التوحيد، بالإضافة لاستقبال الوفود الرسمية".

ثم زار الوفد متحف شقراء، وسوق حليوة بالبلدة التاريخية، وتجوّلوا في مرافقهما واطلعوا على أهم الآثار فيهما، بعد ذلك تجوّل الوفد في دار التراث التي افتُتحت مؤخرًا في القرية التاريخية بالمحافظة، ثم توجَّه الوفد لمركز أشيقر وتجوّلوا في قريته التراثية، وتناولوا وجبة الغداء في دار التراث بأشيقر.

من جانبه رحّب محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي بالوفد الزائر، وأكَّد أن محافظة شقراء أصبحت في الآونة الأخيرة وجهة السياح بآثارها وتاريخها العريق، قائلًا: "لا يكاد يمر أسبوع حتى تستقبل وفدًا من وفود السياح ومحبّي الآثار والتاريخ.

وأكد البواردي أن المحافظة تعكف هذه الأيام على الإعداد لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى جذب السياح على مدار العام، وتعزّز صورة المحافظة كمحافظة سياحية جاذبة تمتلك عددًا كبيرًا من المقومات السياحية.

ولفت محافظ شقراء إلى الموافقة على إقامة عددٍ من البرامج والفعاليات؛ لتنفيذها خلال الفترة القادمة؛ ومنها: المهرجان الربيعي، وتشغيل سوق المجلس التراثي في القرية التراثية ليكون وجهة سياحية ورافدًا اقتصاديًّا.