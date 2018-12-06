بهدفي الزين وإلتون ... القادسية يحسم ديربي الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة

حسم الفريق الكروي الأول بنادي القادسية (ديربي المنطقة الشرقية ) الذي جمعه بنظيره الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب الأميرسعود بن جلوي بالراكة .

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده النقطي إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 15، فرض القادسية سيطرته الكاملة على الشوط الأول وتحكم في مجرياته وكانت هجماته تشكل خطورة جلية على المرمى الاتفاقي فيما ظهر الاتفاق بدون هوية فنية وسط غياب البصمة التكتيكية لمدربه الجديد، وذلك من تباعد الخطوط إضافة إلى بطء واضح في بناء الهجمة، ومع الدقيقة 26 قدم عدنان فلاتة كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى تلقاها أحمد الزين على القائم البعيد ضربها لرأسه لتصطدم بالحارس الاتفاقي وتلج المرمى معلنة الهدف الأول للقادسية، وكان الحكم قد عاد لتقنية الفيديو للتأكد من عدم تجاوز الكرة خط الملعب وأثبتت الإعادة شرعية الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف مقابل لا شيء .

بدأ الشوط الثاني ولم يتغير الحال في الربع الساعة الأولى قبل أن يبدأ نجوم الاتفاق التحرك بقيادة المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف الذي كان أكثر نجوم الاتفاق تحركًا وإزعاجًا لدفاعات القادسية، وعند الدقيقة 76 أهدر هارون كمارا هدفاً محققاً بعد تجاوزه دفاعات الاتفاق بمهارته المعهودة ليسددها في الشباك الخارجية، ومع الدقيقة 85 تحصل مهاجم القادسية على ضربة جزاء بعد اصطدامه بحارس الاتفاق رايس مبولحي تقدم لها البرازيلي بيسمارك وسددها ضعيفة في أحضان مبولحي، لينتفض الاتفاق فيما تبقى من الوقت، حيث قام براين اليمان بتسديدة قوية أنقذها حارس القادسية مع الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة عاود عبدالرحمن العبود الكرة مرة أخرى بعد مراوغته دفاعات القادسية وتسديده الكرة على يمين الحارس القدساوي أنقذها إلى كرة ركنية، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي انفرد إلتون جوزيه بالحارس الاتفاقي وحسم الموقف لفريقه بهدف ثانٍ لتنتهي المواجهة بهدفين للقادسية.