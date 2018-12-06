جمعية "واعي" تطلق مسابقة "ميادين التطوع" لطلاب المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - مدرسة ببلقرن تساهم في ترميم مسجد أثري

أطلقت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي"، وبرعاية من جمعية الراجحي الإنسانية، مسابقة في العمل التطوعي "ميادين التطوع" والتي تستهدف طلاب المدارس.

ورصدت جوائز قيمة للمشاركين في هذه المسابقة لتحفيز الطلاب والمدارس للمشاركة.

وشاركت ابتدائية ومتوسطة مجاهد آل عبيد، بمبادرتين مجتمعيتين في هذه المسابقة، متمثلة بترميم مسجد أثري قديم بقرية آل عبيد، إيماناً منها برؤية المملكة في المحافظة على التراث وإحيائه.

شارك في المبادرة مدير فرع الأوقاف بمحافظة بلقرن، سياف بن عبدالرحمن الواهبي، أما المبادرة الثانية تم تركيب لوحات إرشادية في بعض مواقع رمي النفايات بجانب الطرق التي تجتمع عليها الحيوانات السائبة وتتسبب في حوادث سير، وشارك فيها مرور المحافظة.