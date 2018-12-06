"تأهيل المدينة" يحتفل بالمهرجان الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور "الصاعدي" وعدد من المسؤولين

احتفل مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بالمهرجان الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وبحضور مدير مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة خالد الحازمي وعدد من مدراء الفروع والداعمين للمركز والمشاركين في أنشطته متمثلاً بجمعية طيبة للإعاقة الحركية وجمعية الأطفال المعوقين ومركز طيبة التخصصي وبعض من الفرق التطوعية .

واشتمل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على عرض مرئي عن أنشطة المركز من تقديم وتنفيذ الجامعة الإسلامية، متمثلاً بقسم الإعلام وبحضور الدكتور بخيت السناني , ومحاضرة تناولت أهمية الفئة المستهدفة والدور المطلوب لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي لمشاركة أصحاب الهمم في هذا اليوم العالمي تحت شعار "المهرجان الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة"، مؤكداً أن وطننا الغالي يعتني ويهتم بهذه الفئة، مُسخراً لهم كل الاحتياجات والطلبات ومهيئ لهم سبل الراحة، ويُشارك جميع أفراد المجتمع والإدارات الحكومية والمؤسسات الربحية وغير الربحية بهذه المناسبة السعيدة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المُشاركة وشركاء النجاح مع مركز التأهيل الشامل، وكذلك تم توزيع الجوائز المحفزة لذوي الاحتياجات والقدرات المتميزة الخاصة بعد إقامة المسابقة الترفيهية.

من جهة أخرى انطلقت مسيرة بممشى الهجرة بقيادة الفرقة الموسيقية لمدينة التدريب العسكري بالمنطقة الذين يشاركوننا بجميع المناسبات لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً كل عام، كما أقيمت معارض مصاحبة لهذه لفعاليات والتي تهدف إلى توعية المجتمع عن أسباب الإعاقة وطرق التعامل معها وإبراز جهود الوزارة في خدمة ذوي الإعاقة، وكذلك عرض بعض أجهزة العلاج الطبيعي والجبائر والخدمات.