"الانضباط" توقف رئيس الوحدة 15 يومًا والمدير التنفيذي للنصر 3 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارَيْن انضباطيَّيْن طالا رئيس نادي الوحدة والمدير التنفيذي لنادي النصر؛ على خلفية الأحداث التي صاحبت قضية أشراك اللاعب علي النمر لاعب الوحدة، في مباراة فريقه مع النصر في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء القراران على النحو التالي:

معاقبة رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال، وتُوقِفه 15 يومًا؛ لقيامه بالإدلاء بتصريحات خلال برنامج تلفزيوني تطرَّق فيه إلى معطيات تتعلَّق بملف قضيةٍ منظورة أمام لجنة الانضباط والأخلاق؛ الأمر الذي يعدُّ مخالفة لأحكام المادة (3/81) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما عاقبت المدير التنفيذي لنادي النصر، أحمد البريكي، بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر؛ لقيامه بالإدلاء بتصريح خلال برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى محتوى ملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط والأخلاق، اطلع عليها بموجب صفته في النادي المعني بالقضية، وذلك بطريقة فيها محاولة للتأثير على قرار اللجنة وإثارة الرأي العام؛ الأمر الذي يعد مخالفة منه لأحكام المادة (٣/٨1) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.