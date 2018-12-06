"السلوم" يفتتح معرض الأسر المنتجة بحبونا

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افتتح مدير مكتب العمل بحبونا، سالم السلوم، معرضًا للأسر المنتجة، بمحافظة حبونا، بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال الداعمين.
احتوى المعرض على العديد من الأركان التعريفية والتثقيفية، كركن الأكلات الشعبية والحلويات والمعجنات.
وأكد "السلوم" أن مشروع الأسر المنتجة بالمحافظة، حظي بدعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، عبدالله الدوسري، الذي وجه بالتعاون مع هذه الأسر ودعمهم، للاستمرار في تسويق منتجاتهم لسد حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية.
"السلوم" يفتتح معرض الأسر المنتجة بحبوناعلي حفول الخليج 365 2018-12-06
افتتح مدير مكتب العمل بحبونا، سالم السلوم، معرضًا للأسر المنتجة، بمحافظة حبونا، بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال الداعمين.
احتوى المعرض على العديد من الأركان التعريفية والتثقيفية، كركن الأكلات الشعبية والحلويات والمعجنات.
وأكد "السلوم" أن مشروع الأسر المنتجة بالمحافظة، حظي بدعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، عبدالله الدوسري، الذي وجه بالتعاون مع هذه الأسر ودعمهم، للاستمرار في تسويق منتجاتهم لسد حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
06:53 PM
بحضور مدراء ورجال الأعمال الداعمين
افتتح مدير مكتب العمل بحبونا، سالم السلوم، معرضًا للأسر المنتجة، بمحافظة حبونا، بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال الداعمين.
احتوى المعرض على العديد من الأركان التعريفية والتثقيفية، كركن الأكلات الشعبية والحلويات والمعجنات.
وأكد "السلوم" أن مشروع الأسر المنتجة بالمحافظة، حظي بدعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران، عبدالله الدوسري، الذي وجه بالتعاون مع هذه الأسر ودعمهم، للاستمرار في تسويق منتجاتهم لسد حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية.
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المصدر : الخليج 365
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