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محمد بن مسعود - الدمام - يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م.

ينطلق بـ 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 33 على مساهمة ورعاية النادي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06 يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 06:54 PM يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية (جائزة مالية) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م.

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المصدر : الخليج 365