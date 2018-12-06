تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت الوحدات التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أمس، المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي "أتقن", التي انطلقت برامجه في الـ 26 من شهر صفر الماضي, وشاركت جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة في تنفيذها ، وشملت حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع لحياتهم اليومية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري, أن عدد البرامج التي نفذت في هذه المرحلة بلغت 31 برنامجاً، استفاد منها ما يقارب 600 متدرب ومتدربة.
وأعرب المطيري عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على ما يلقاه هذا النوع من التدريب من رعاية واهتمام، مقدمًا شكره لقادة الوحدات التدريبية, والمشرفين في وحداتهم, ومنسقي مراكز خدمة المجتمع, ومنسقي العلاقات العامة والإعلام في الوحدات التدريبية, والمدربين المنفذين تلك البرامج.
// انتهى //
19:44ت م
0280
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اختتام المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي "أتقن" بمنطقة تبوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .